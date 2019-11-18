Мадрид, , 20:09 — REGNUM Полиция Испании подтвердила розыск бывшего главы разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который должен быть экстрадирован в США по решению испанского правосудия, 18 ноября передает агентство Reuters.

Карвахаль был арестован властями Испании по запросу США ещё в апреле, однако позднее Высокий суд отказал в его экстрадиции, Карвахаль был отпущен из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Высокий суд Испании отменил решение об отказе в экстрадиции Карвахаля в США. Американские власти обвиняют Карвахаля в причастности к контрабанде наркотиков.

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