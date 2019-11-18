Эр-Рияд, , 20:06 — REGNUM Бойцы повстанческого движения «Ансар Алла», также известные как хуситы, захватили в Красном море буксир с южнокорейской буровой установкой, сообщает 18 ноября саудовское информагентство SPA.

По словам официального представителя арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики, захват был произведен вечером 17 ноября.

Буксир, который транспортировал буровую установку, принадлежащую одной из южнокорейских компаний, был захвачен вооружёнными людьми, подошедшими на двух катерах.

Турки аль-Малики заявил, что этот инцидент демонстрирует реальность угрозы, которую создают действия хуситов свободе международного судоходства и мировой торговле.

Национальную принадлежность и численность экипажа буксира саудовские СМИ не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене продолжаются боевые действия между повстанцами-хуситами и войсками арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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