18 ноября 2019 | Время чтения 24 мин

Сергей Шакарянц, , 20:05 — REGNUM Рассмотрение ряда сообщений из Северной Сирии приводит в недоумение и порождает множество вопросов. Судя по всему, во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне были достигнуты некие новые или просто «дополнительные» договорённости по сирийским курдам. Во всяком случае, по той массе сирийских курдов, которые вошли в своё время в состав «Сирийских демократических сил» (SDF) — сугубо проамериканскую временную структуру. Эта договорённость, на наш взгляд, проявилась именно в странном заявлении от 13 ноября некого неназванного «высокопоставленного представителя администрации США», которого цитировало агентство «Reuters», о том, что, оказывается, США не намерены прекращать союз с возглавляемой курдами структурой SDF, несмотря на требования Анкары прекратить поддержку этих вооружённых формирований. «Мы не намерены прекращать это сотрудничество», — дословно заявил этот неназванный высокопоставленный представитель администрации Белого дома. Это заявление предшествовало встрече Трампа и Эрдогана. Сам же турецкий президент прибыл в США 12 ноября, и следует понимать, что этот неназванный источник в Белом доме отражал первичные сведения, полученные в ходе контактов двух президентов.

Сирия

Ещё один сигнал о новых закулисных договорённостях между США и Турцией поступил от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который именно в день прибытия Эрдогана в Вашингтон (12 ноября) на Втором парижском Форуме мира заявил, что США стремятся создать квази-государство в Сирии. По его словам, американская сторона просит арабские страны Персидского залива о больших инвестициях, чтобы создать местную администрацию, отделить часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения. Глава МИДа также отметил, что США запрещают союзникам инвестировать в проекты официального Дамаска по восстановлению Сирии. По его словам, Вашингтон намерен создать для этого местную администрацию, состоящую из сил SDF и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). В Вашингтоне, как уже неоднократно сообщалось, в свою очередь, уточняли, что американские войска намерены оставаться на нефтяных месторождениях в Сирии, чтобы заблокировать якобы основной источник дохода террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя уже давно не секрет, что ворованная сирийская нефть идёт в Турцию, а оттуда — в Израиль. Не зря же на днях президент Сирии Башар аль-Асад, говоря о том, что у сирийцев нет неприязни к турецкому народу, назвал Эрдогана «контрабандистом»… Мы этот факт уже отмечали в октябре — войска США охраняют конвои террористов, которые сбывают ворованную нефть по дешёвке туркам, ну, а те — переправляют краденное в Израиль, и обо всём этом, в частности, о незаконных потоках нефти из Сирии в Турцию, под охраной американцев, миру рассказало с видео‑ и фотодоказательствами космической разведки Министерство обороны России.

Исследователям и аналитикам придётся немало поломать голову, чтобы понять, о чём на сей раз могли вступить в сговор Трамп и Эрдоган. Во всяком случае, когда 15 ноября Башар аль-Асад давал интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24», то без обиняков заявил, что США пытаются помешать процессу переговоров Дамаска с курдами. По его словам, после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии «Источник мира» в переговорах между курдами и официальным Дамаском появился прогресс, в котором важную роль также играет Россия. «В решении вопросов иногда мы идём вперёд, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин — давление США на вооружённые группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо», — отметил аль-Асад. Он уточнил, что в районах на севере и северо-востоке Сирии в большей сложности проживают арабы, а не курды. Однако страны Запада, используя формулировки о курдских силах, пытаются создать впечатление, что эти районы — курдские. Для того, чтобы вбить клин между курдами и другими группами в Сирии, по словам Асада, США также поддержали курдские отряды. Президент Сирии ещё раз подчеркнул, что большая часть курдов — патриоты, которые поддерживают страну и сирийский народ, однако некоторые этнические группы ведут непрерывный диалог с Вашингтоном и действуют по его указанию. Дамаск после возвращения сирийской армии на северо-восток страны пытается убедить их в необходимости соблюдать конституцию для достижения стабильности, пояснил он.

Кстати, примечательно, что Россия именно в день этого интервью, 15 ноября в ООН потребовала, чтобы США незамедлительно прекратили нефтяной грабёж Сирии. А заодно и полностью вывести свои войска из этой страны. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщается на сайте дипмиссии. «Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Даже если «на кону» такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», — сказал он. По его словам, действия американской стороны выглядят в глазах жителей Сирии «разбоем и грабежом». Полянский отметил, что возврат месторождений стал бы вкладом Вашингтона в гуманитарное содействие сирийцам. С заявлениями Полянского в чём-то перекликаются даже заявления курдов из состава SDF, хотя это где-то даже странно. Но факт есть факт. Курды Сирии не должны расплачиваться за экономические интересы и отношения между Соединёнными Штатами и Турцией, заявил 15 ноября Мустафа Бали, глава пресс-службы SDF. М. Бали заявил, что SDF не знают о возможных достигнутых во время последнего визита Эрдогана в Белый дом соглашениях между США и Турцией. «Но мы считаем, что то, что было сказано на пресс-конференции, не совсем то, что обсуждалось на встрече президентов», — подчеркнул представитель SDF. Он заявил, что Вашингтон должен гарантировать безопасное будущее для курдов, и что курды не должны приноситься в жертву ради экономических интересов США и Турции. Однако, по его словам, между SDF и Вашингтоном существуют хорошие отношения, и курды в Сирии с оптимизмом смотрят на будущее своего сотрудничества с США.

Но, помимо того, что М. Бали, в сущности, «слил» тайные соглашения между Вашингтоном и Анкарой по сирийской нефти («экономические интересы и отношения между Соединёнными Штатами и Турцией»), он подтвердил и правоту сирийского президента аль-Асада, который, как указано выше, предупредил своих партнёров (т.е. Россию и Иран) о том, что часть курдов Сирии по-прежнему участвует в неких околополитических торгах с США. Отметим: курды из SDF явно постоянно были «на проводе» с Вашингтоном и, видимо, немного врут, когда объявляют, что SDF не знают о возможных достигнутых во время последнего визита Эрдогана в Белый дом соглашениях между США и Турцией. Если бы не знали, то продолжали бы придерживаться своего же заявления от 13 ноября, т. е. когда ещё курдам действительно могло быть неизвестно, вокруг чего ведут переговоры Трамп и Эрдоган. Вот что сообщалось из Северной Сирии в день 13 ноября. «В то время как в ходе встречи с президентом Турции Эрдоганом президент США Трамп заявил о продолжении режима прекращения огня в Сирии, Турция бомбила преимущественно христианский город Телль Тамар», — написал командующий SDF Мазлум Абди на своей странице в Twitter. «Во время встречи Эрдогана с Дональдом Трампом турецкие войска предприняли жестокие нападения на Телль Тамар, вызвав массовое перемещение жителей, что явным образом нарушило соглашение о прекращении огня», — утверждал М.Абди. Командующий SDF обвинил Турцию также в том, что она продолжает бомбить и захватывать курдские районы. «С момента заключения соглашения Турция заняла 1100 км площадей», — написал М.Абди.

Получается, что в промежутке с 13 по 15 ноября курды из SDF узнали нечто, поэтому заявления пресс-секретаря М. Бали столь существенно отличаются от возмущения в риторике полевого командира М.Абди. Причём это самое нечто курды узнали непосредственно из Вашингтона, а не по публикациям прессы и информагентств. Всего два дня — и резко бросающаяся в глаза разница в заявлениях двух курдов, представляющих одну и ту же структуру SDF. Пресс-секретарь структуры просто призывает не делать курдов Сирии заложниками «экономических интересов» США и Турции, что нам подсказывает: курды этой структуры отлично знают и даже содействовали грабежу сирийской нефти по маршруту Турция-Израиль. Но, а курдский военный просто констатирует факты. Но факты особенные. Оказывается, турки-то бомбят, обстреливают и т.д. те населённые пункты Северной Сирии, где население преимущественно христианское, а не курдское! Ведь и в самый первый день операции «Источник мира» турки нанесли удары по христианскому населённому пункту, а не курдонаселённому. Так что — США и Турция в сговоре о дехристианизации Северной Сирии? Как мы видим, оригинальные нюансы турецкой операции сейчас начали доносить до мира сирийские курды…

Продолжим исследовать последние заявления сирийского президента аль-Асада. По его словам, Минобороны Сирии 30 октября объявило, что готово принять бойцов арабо-курдских отрядов SDF в состав сирийской армии. Это произошло после заключения Турцией и Россией меморандума (22 октября — прим.). «Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они (курды — прим.) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии, и они намерены сохранить при себе оружие в данных регионах», — сказал аль-Асад телеканалу «Россия 24» и РИА «Новости». Он отметил, что сейчас сирийские власти пытаются убедить курдов, что подобное присоединение — «правильная и верная позиция». Вступление в ряды армии поможет вернуть территории, которые были потеряны на севере страны, он открыто предлагал курдам вместе бороться с турецкими захватчиками. Аль-Асад также добавил, что в ближайшие недели необходимо следить за тем, как будет развиваться ситуация . Кстати, президент Сирии накануне этого интервью, 14 ноября обвинил ЦРУ США в убийстве основателя печально изветсных «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. По его словам, есть вероятность, что исполнителями были сотрудники турецких спецслужб, получивших соответствующие указания от западной разведки. Возможной причиной для устранения Ле Мезюрье было то, что он знал «много очень важных секретов, связанных с важными персонами в британском и американском режимах и, возможно, в других странах».

15 ноября представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад рассказал, почему курды ответили отказом на предложения президента Сирии Башара аль-Асада объединить усилия для совместной борьбы с Турцией. ИА «НСН» сообщило, что Мухаммад подчеркнул, что курды готовы бороться с турецкой агрессией вместе с сирийской армией, однако они требуют разработать «нормальное предложение сотрудничества». В настоящее время президент Сирии предлагает распустить курдское объединение и «пойти к нему как бы на помилование». «Когда террористы подошли к Восточному Евфрату, вся сирийская армия Асада убежала оттуда. И мы уже пять лет боремся с ними один на один, и с турецкой агрессией мы боремся», — отметил представитель курдов. Он добавил, что аль-Асад должен уважать курдов и те жертвы, которые они принесли, однако, мол, он «упрямится, настаивает на своём, чтобы мы пошли в полное его подчинение и в одиночку». Что имеет в виду Дж. Мухаммад, говоря «в одиночку», не поддаётся пониманию. Но, во-первых, он явно врёт о ходе войны с террористами — сирийская армия не бежала и не отступала, и такие города, как Хассеке, Дэйр-эз-Зор, Эль-Камышлы и др., не были сданы именно потому, что в них оставались гарнизоны сирийской армии. А курдские, армянские, ассирийские, друзские и бедуинские ополченцы были в данных случаях просто хорошей вспомогательной силой — но никак не основным войском, противостоявшем террористам из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и из протурецких (!) террористических банд. Именно в Северной Сирии погиб легендарнейший сирийский генерал-друз — широко известный на Ближнем Востоке генерал-майор Республиканской гвардии Сирии Захреддин Иссам (другие варианты транскрипции Захер Эльдин и Захер Аль-Дин). И погиб именно неподалёку от Дэйр-эз-Зора.

Мы просто немного отклонимся от заявленной темы, чтобы рассказать крайне вкратце, насколько же у некоторых сирийских курдов, связавшихся с США, стала короткой и ненадёжной память. В ходе боёв в провинции Алеппо в 2013 г. генерал-майору Захреддину было поручено руководить наступлением правительственных войск на Анадан, однако в связи с гибелью в октябре 2013 г. генерал-майора Джамаа Джамаа он и его подчинённые были направлены в Дейр-эз-Зор для усиления остатков местного гарнизона. Здесь генералу удалось остановить наступление оппозиции, однако в апреле 2014 г. силы оппозиции были вытеснены из провинции наступавшими с территории Ирака формированиями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так что город оказался в окружении. Но не был сдан! И не бежала сирийская армия с этого города на северо-востоке Сирии. Почему же врёт представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад? Получил такое «задание» от SDF? В любом случае, правда остаётся правдой, ложь — дожью

Защитники города Дейр-эз-Зор держались с исключительной стойкостью, несмотря на тяжелейшие условия, нехватку продовольствия и боеприпасов, постоянные обстрелы. В ходе обороны генерал Захреддин приобрёл очень высокую популярность среди солдат, регулярно выезжая на линию фронта и действуя в боях рядом со своими солдатами. Высоким авторитетом генерал пользовался и у жителей осаждённого города. 5 сентября 2017 г. после прорыва блокады (! — что, курды «прорывали блокаду»??? нет же…) города Башар аль-Асад в телефонном разговоре выразил поздравления Захреддину, а также генералам Рафику Шахаде и Хасану Мухаммаду, командовавшим прорывом. Кто тут курд-то? А если и курд — то явно же военнослужащий сирийской армии… Пользуясь случаем, генерал Захреддин призвал сирийских беженцев не возвращаться, так как страна «…не забудет и не простит того, что они сделали». Позднее он уточнил, что имел в виду только тех из них, кто сражался против правительственных войск. Герой Сирии и ещё ряд военных трагически погибли, подорвавшись на мине 18 октября 2017 г., именно неподалёку от Дэйр-эз-Зора.

Но, надо сказать, в этой сложно-мозаичной фантасмагории с сирийскими курдами удивил планету и сам Дональд Трамп. на совместной пресс-конференции с турецким лидером в Вашингтоне он внезапно заявил, что и у него, и у президента Турции «хорошие отношения с курдами». «Я хочу сказать, что у нас прекрасные отношения с курдами, мы успешно боролись с ними против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… И я думаю, что у президента (Эрдогана — прим.) хорошие отношения с курдами. Много курдов живет сейчас в Турции, и они счастливы там», — сказал Трамп. Ну, не знаем, кто у Трампа консультант по Курдскому вопросу. Однако заметно, что у американского президента явно недостаточно информации по курдо-турецким отношениям и, в частности, о «секретах» «счастливой жизни курдов в Турции», как он выразился. А то, что заявил в Москве представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад, очень сильно смахивает на проект «Курдского регионального правительства» в Сирии — то есть то самое, что американцы осуществили в соседнем Ираке. Странно, что у части сирийских курдов, входящих в проамериканскую структуру SDF, есть в 2019 году такие иллюзорные надежды — ведь основные действующие силы в Сирии это Россия и Иран, а не США и Англия, как это было в Ираке после англо-саксонской оккупации и казни Саддама Хусейна. Кстати, автономию курдам-то дал сам бывший диктатор Ирака, во время оккупации просто льготы и права «Курдского регионального правительства» в этой стране безгранично расширились. То есть искать общий язык с официальным Дамаском, причём любым из сирийских курдов, так и так придётся, с учётом того, что даже барзаниевская пешмерга Северного Ирака, по конституции этой страны, является составной частью иракским Вооружённых сил, а не отдельной самостоятельной «курдской армией». Что это — детские заблуждения Дж. Мухаммеда или же посильное потворствование «игре» США и Турции в Северной Сирии, — мы, конечно, увидим. И, как предупреждал 15 ноября президент аль-Асад, именно в ближайшие недели…

Тем не менее — «игра», ставшая «игрой по мелкому», вокруг сирийских курдов даже после визита Эрдогана в Вашингтон не выглядит однозначной. США шантажируют Турцию из-за закупок российских ЗРК С-400, США угрожают Египту из-за желания Каира купить у России боевые самолёты Су-35. Вашингтон недовольно молчит, что Индия тоже покупает у России ЗРК С-400. Но если с Эрдоганом Трамп мягок и уступчив — «мы что-то придумаем», то вот Египту и Индии Вашингтон угрожает… конечно, санкциями. Что это в Белом доме — массовый психоз или уже необратимая углубленная шизофрения? Миру предстоит найти ответ на этот вопрос. Сказать, что никто в мире не угрожает США — тоже неправильно. Мы многократно писали — руководство и военное командование Ирана на протяжении более чем 30 лет постоянно предупреждали Америку, что любая попытка агрессии против иранского народа обернётся поражением и позором для агрессоров. И вот 15 ноября 2019 г. Башар аль-Асад уверенно заявил, причём в том же самом интервью телеканалу «Россия-24» и агентству «Россия сегодня»: США и Турция — союзники, объединившиеся против Сирии и сирийского народа. «Никто не верит намерениям Турции вернуть 3 миллиона сирийских беженцев на северо-восток арабской республики. Это — гуманитарная вывеска для создания иллюзии. Основная цель турок — привести на эти земли террористов, которые действовали на территории Сирии и были разбиты, вместе с их семьями для того, чтобы они сформировали новое радикализированное общество в соответствии с тем видением, которого придерживается турецкий режим Эрдогана », — жёстко заявил президент аль-Асад. А теперь обратим внимание на то, как по-восточному изящно сирийский президент объединил турецких и американских оккупантов в один и тот же лагерь: «Война — не повод для раздела страны и не даёт права на сепаратизм, уничтожение конституции и ослабление государства. Война должна сделать нашу родину сильнее, а не слабее. Мы категорически не согласимся на разделение ни при каких условиях. Оккупация даст повод для формирования военного сопротивления, патриотическому сплочению, которое приведёт к потерям среди американцев и турок. А впоследствии — к их уходу. Так произошло в Ираке и Афганистане, Сирия — не исключение».

У нас такое впечатление, что аль-Асад говорил это не только (возможно, и не столько…) для российских телезрителей, но и для курдов Сирии. Сирийский лидер совершенно откровенно разоблачает планы Турции — и этим самым даёт понять своим согражданам-курдам, что США и сейчас уверенно манипулируют «курдскими надеждами», снами, иллюзиями.

А Россия, например, практически не угрожает в открытую ни США, ни Турции. Но смотрите, что сообщило 15 ноября турецкое государственное информагентство Anadolu со ссылкой на местные источники — российские военные размещены на двух базах «Сиррин» и «Себит» к югу от сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название — Кобани) в провинции Алеппо, к востоку от реки Евфрат. которые ранее покинули военнослужащие США. Как сообщается, обе базы были брошены ВС США вскоре после начала турецкой операции «Источник мира». Причём американцы вначале покинули «Сиррин», затем вернулись, а 14 ноября, окончательно «исчезли» оттуда, как удивлённо пишет Anadolu, «в неизвестном направлении». Турецкое информагентство напомнило, что после начала Турцией операции «Источник мира» американские военные были выведены с 16 из 22-х военных баз и опорных пунктов в Сирии. С приостановкой операции 17 октября американцы вернулись на 6 баз. Но накануне, 14 ноября армия Башара аль-Асада взяла под контроль приграничные с Турцией населённые пункты в районах между городом Эль-Камышлы и до селения Айн-Дивар в районе Маликия (Дерик) на границе с Ираком (провинция Хассеке), и города Джавадия, сообщало агентство SANA. Вместе с сирийской армией в эти земли вступили также и российские военнослужащие. По сообщениям государственных СМИ, сирийская армия начала укрепляться в районах вблизи турецкой границы. Также в шести точках вблизи границы будут размещены пограничники.

Пока американцы остаются на ещё 4 базах в Сирии, плюс база «Эт-Танф» на юге этой страны. Как именно Сирия и Россия «дожмут» войска США в вопросе об «исчезновении» с этих баз, мы, конечно, не знаем. Но есть предчувствие, что этот день уже недалёк… Разве зря аль-Асад в интервью упомянул о «ближайших неделях»? Наверняка — нет. Мы обратили внимание и на то, что в последние дни заявляли из Пентагона США. Вывод американских войск из курдонаселённого города Кобани (подлинное название Айн-эль-Араб, всё-таки — прим.) на севере Сирии должен занять «ещё около недели», заявил 13 ноября министр обороны США Марк Эспер. По словам главы Пентагона, после завершения частичного вывода из этого города, в Сирии останутся около 600 американских солдат. Эспер подчеркнул, что его страна продолжит сотрудничество с возглавляемыми курдами отрядами SDF даже после вывода войск. Он охарактеризовал совместные усилия сил США и SDF в борьбе против остатков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как значительные: «Мы всё ещё сотрудничаем с SDF. Мы по-прежнему оказываем им помощь».

А вот интересное сообщение телеканала Вооружённых сил РФ «Звезда» от 14 ноября. Россия приступила к созданию новой вертолетной базы на севере Сирии. С базы ВКС России в Хмеймиме переброшена группа вертолётов на аэродром города Эль-Камышлы, где до недавнего времени базировались американские военные, сообщил этот телеканал. Минобороны России показало кадры посадки в Эль-Камышлы одного вертолёта Ми-8 и двух Ми-35. «С базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии они летели около пяти часов. С земли вертолёты прикрывает система ПВО «Панцирь», место посадки оцепили военные полицейские. Аэропорт — гражданский», — говорилось в репортаже. На новой базе уже размещены зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ПВО ближнего действия, а также российские бронетранспортёры и машины технических наземных служб для обслуживания вертолётов. «Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники», — сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев. Как сообщил Ходжаев, в задачи авиационной комендатуры в Эль-Камышлы входит «обеспечение бесперебойных полётов, сохранность вертолётов, охрана и оборона данной территории». По данным российских военных, комендатура включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра лётчиков и предполётной подготовки.

Российские транспортно-боевые вертолёты Ми-35 и Ми-8 проводят патрулирование сирийско-турецкой границы. В числе прочего, они обеспечивают безопасность наземных патрулей российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы. Напомним, что патрулирование на севере Сирии российскими и турецкими военными проводится в рамках меморандума, подписанного в октябре в Сочи подписали президентами России Владимиром Путиным и Турции — Эрдоганом. Изюминка тут в том, что город Эль-Камышлы находится на территории, контролируемой как раз курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористической организацией, а не отрядами проамериканских SDF. Итак, делаем отметки — на севере Сирии российские и сирийские военные закрепляются в двух из всех важных населённых пунктов с курдским населением — это Айн-эль-Араб и Эль-Камышлы (здесь население не чисто курдское, смешанное — курдо-христианское).

Но эти факты мало что говорят, например, о причинах того, что американцы медлят с уходом из Айн-эль-Араба, а Эрдоган, который ещё неделю назад «угрожал» отложить визит в США, 12 ноября уже вёл переговоры с Трампом. Что не устроили турецкого президента в том, что Сирия и Россия взялись в несколько убыстренном темпе занимать северные приграничные территории и усилили агитацию среди сирийских курдов? Мы уверены, что ключ к понимаю этого ребуса — именно в словах сирийского президента аль-Асада, когда он утверждает, что Анкара хочет «привести на эти земли [т.е. в Северную Сирию — прим.] террористов, которые действовали на территории Сирии… вместе с их семьями для того, чтобы они сформировали новое радикализированное общество в соответствии с тем видением, которого придерживается турецкий режим Эрдогана». Получается, что Эрдоган-то ехал к Трампу за «инструкциями» — мол, как нам подольше продолжать дурить сирийских курдов, мне ж надо «3 миллиона сирийских беженцев» [т.е. террористов и членов их семей — прим.] поселить на северо-востоке Сирии?! Вопрос — возможно ли такое, если в этой зоне будут оставаться курды? Ответ: конечно, невозможно, перед этим будут полные или частичные уничтожение и депортации «старого» населения Северной Сирии. То есть — христиан и курдов. Ребус-то на поверку — простой, примитивный. Три миллиона, даже один миллион «нового населения» — это же ущемление, а то и безоговорочное попрание прав местных жителей.

Эти цели являются «программными» целями США и Турции, или же есть ещё какие-то, которые пока не просматриваются, — нам неизвестно. Но есть ощущение, что Вашингтон и Анкара в любом случае имеют в виду, что этнический состав в Северной Сирии будет «меняться» в пользу той «схемы», которая устраивает американцев и турок. Причём США нужны только те земли, где — нефть. В этом убеждает и такая информация. По сообщению государственного сирийского новостного агентства SANA, опубликованному 17 ноября, американские военные работают над созданием двух новых баз на северо-востоке Сирии, где расположены нефтяные месторождения. Первая база строится недалеко от города Химо, к западу от Эль-Камышлы, а вторая расположена на месторождении Оде, недалеко от города Кахтания. Сюда уже переместился тот самый военный конвой США, который ранее якобы «ушёл» в Иракский Курдистан. А теперь, вот, — вернулись американские военные, с чёткой задачей — «не пущать», видимо, никого к сирийской нефти. Здесь они будут «продолжать сотрудничать» с сирийскими курдами. А вот что будет с курдами на других территориях — американцев это вряд ли интересует. У Эрдогана же задача — переселить сюда террористов и членов их семей, может и на «зачистки территорий» рискнуть под предлогом «заботы о сирийских беженцах», или, как сказал сирийский президент аль-Асад, «гуманитарной вывески для создания иллюзии»…

Переживания и опасения президента Сирии полностью укладываются в предупреждения главы МИД России С. Лаврова о намерениях США создать квази-государство в продолжающих быть оккупированными регионах с нефтью. Видимо, задачей Сирии и России в те самые «ближайшие недели», о которых упоминал в интервью президент аль-Асад, станет кропотливое убеждение заартачившихся курдов-лидеров структуры SDF, возможно, и некоторых авторитетных лидеров других организаций, курдских партий и т.д., в том, что чем дольше они будут ждать «помощи США», тем быстрей попадут «под раздачу» Турции, что вместо курдов Северную Сирию хотят заселять другими элементами. Поэтому идут атаки не только на курдов, но и на христиан Северной Сирии.