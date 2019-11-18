Белград, , 21:17 — REGNUM Процесс присоединения Сербии к Европейскому Союзу является долгим, среди прочего, потому что евроинтеграция Хорватии не была достаточно продолжительна и планомерна, поэтому ЕС, извлёкший из этого урок, как говорят его представители, ужесточил критерии, сообщила министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович, пишет сербское новостное агенство RTS 18 ноября.

Ядранка Йоксимович прокомментировала заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, в котором говорилось, что присоединение Сербии к ЕС является длительным процессом.

«Если бы процесс присоединения Хорватии был более продолжительным и основательным, возможно, верховенство закона и права сербов в Хорватии были бы соблюдены, возможно, уровень жизни был бы выше, и не так много людей уезжало бы из Хорватии», — заявила Ядранка Йоксимович.

Она добавила, что именно поэтому Сербия сейчас, находясь в статусе кандидата на членство, стремится стабилизировать экономику, проводить существенные реформы, удерживать и возвращать людей в страну, и что после вступления в Евросоюз она не будет страной — проблемой, ни с политической точки зрения, ни экономической.