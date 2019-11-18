Москва, , 20:02 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) готова приступить к интеграции в состав Украины только на определённых условиях. Об этом 18 ноября при помощи телемоста заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Главное условие — предоставление ДНР автономии. Этот пункт предусмотрен в минских соглашениях, отметил лидер республики.

«Особый статус подразумевает договорные отношения между нами и Киевом, и мы будем настаивать на определённых моментах для нас — это русский язык, трансграничное сотрудничество с Россией, наши правоохранительные органы, наша народная милиция и ряд моментов, которые должны чётко, детально прорабатываться», — сказал Пушилин.

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