Ставрополь, , 19:58 — REGNUM В Ставропольском крае уволен полномочный представитель губернатора по Минераловодскому округу, городам Лермонтов и Пятигорск Константин Шишманиди. Причина увольнения — грубость и хамство, допущенные при общении с местными жителями.

Решение об увольнении глава Ставрополья Владимир Владимиров принял сегодня, 18 ноября, в ходе еженедельной планерки. После того как в зале заседаний продемонстрировали видеозапись с приема, который вел Шишманиди, на котором он кричал на горожан и грозил выгнать их, Владимиров назвал такое отношение к людям недопустимым и потребовал от чиновника покинуть планерку.

Комментируя ситуацию на своей странице в Instagram, Владимиров подчеркнул, что ни один чиновник не имеет право вести себя таким образом, самообладание для представителей органов власти должно быть в приоритете при любых обстоятельствах.

«А хамство недопустимо в принципе, власть для людей, а не наоборот. Кто этого не понимает — с тем будем расставаться», — обозначил свою позицию по данному вопросу Владимиров.