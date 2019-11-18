Ла-Пас, , 19:51 — REGNUM Временному президенту Боливии Жанин Аньес не рекомендовали совершать поездку в регион Бени, так как там раскрыт факт подготовки нападения на неё.

Об этом 18 ноября заявил на пресс-конференции глава министерства правительства Боливии (ранее называвшегося МВД) Артуро Мурильо.

«Была раскрыта преступная группа, планирующая нападение на Аньес», — заявил Артуро Мурильо, отказавшись раскрывать детали этого дела из соображений государственной безопасности, .

Кроме того, Мурильо заявил, что его ведомство также не рекомендует временному президенту Аньес совершать поездку в Тринидад для участия в празднике.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Боливии военные призвали президента Эво Моралеса покинуть пост главы государства для сохранения стабильности в стране. Моралес объявил о своей отставке и покинул страну 10 ноября.

Президентские полномочия временно переданы второму вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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