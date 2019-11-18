Киев, , 19:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Литву помочь Киеву остановить «разрушительное влияние» энергетического проекта «Северный поток-2».

Такое заявление Гончарук сделал сегодня, 18 ноября, приветствуя на Украине председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук констатировал, что Украина и Литва имеют общие позиции по энергетической безопасности, в частности, в вопросе «Северного потока-2».

«Это политический проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы», — отметил глава украинского правительства.

«Вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литву за поддержку в этом вопросе», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток — 2», в том числе путем скоординированных действий. Тогда Гончарук подчеркнул важность того, чтобы все государства — члены ЕС объясняли своим гражданам «негативные последствия «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы».