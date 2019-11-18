Тбилиси, , 19:34 — REGNUM Грузинские депутаты возобновили работу, сообщает 18 ноября сайт парламента Грузии.

Комментируя протесты в Тбилиси, председатель парламента Арчил Талаквадзе отметил, что оппозиционеры снова «ввели в заблуждение своих сторонников и мирный протест вышел за рамки закона».

Напомни, грузинские депутаты 18 ноября не могли попасть в здание парламента, поскольку оно было заблокировано демонстрантами.

Протест вызван отказом части депутатов голосовать за пропорциональную избирательную систему предстоящих в будущем году выборов в парламент.

Хотя поправки, касающиеся смены системы выборов, и поддержало большинство депутатов, но всё же трёх четвертей голосовавших за поправки не набралось, а для изменений в Конституции нужно согласие как минимум ¾ голосующих.

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В итоге в грузинской столице четыре дня шли протесты. 18 ноября полиция для разгона демонстрантов применила водомёты и слезоточивый газ.

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