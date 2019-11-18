Скопье, , 19:54 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии и лидер Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев заявил, что в будущих списках кандидатов СДСМ на депутатские кресла 50% будут составлять женщины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев объяснил это стремлением реализовать концепцию о равном представлении мужчин и женщин в политике, причем «не в качестве отдельных фигур, а как база».

Данное заявление было сделано Заевым в ходе женского форума в Скопье.

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