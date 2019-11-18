Вильнюс, , 19:29 — REGNUM Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко 22 ноября примет участие в торжественных мероприятиях в столице Литвы Вильнюсе в связи с захоронением останков участников мятежа против царской России в 1863—1864 годах. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают литовские СМИ.

Тем временем на официальной странице МИД Белоруссии сообщается, что сегодня в МИД был приглашён посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас, «которому были официально переданы результаты проведенной в Беларуси экспертизы материалов с возможного места захоронения брата Кастуся Калиновского — Виктора». «В ходе встречи были также обсуждены организационные аспекты участия белорусской делегации в торжественной церемонии перезахоронения участников восстания 1863 года, которая состоится 22 ноября 2019 г. в Вильнюсе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве перезахоронение повстанцев изначально предлагалось использовать для «пробуждения самосознания белорусов» с целью отрыва их от России. Руководитель литовского Центра социальной и политической критики университета Витаутаса Великого, философ Гинтаутас Мажейкис ещё в сентябре этого года предлагал перезахоронить останки в Минске. «Призраки всегда лучшие вдохновители, которые сильнее всех финансовых аргументов. (…) Миф — это сила, которая способна остановить экономику», — считает он, напоминая, что мятежники 1863 года — общие «герои» борьбы поляков, белорусов и литовцев против тогда царской России.

О том, что одним из лидеров польского мятежа, охватившего в 1863 году Северо-Западный край Российской империи, является «гражданином Белоруссии» в ноябре этого года заявлял и президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я знаю роль Кастуся Калиновского (Викентий Константин Калиновский — прим. ИА REGNUM) в истории, там было очень много нюансов. Я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был человек нашего государства, и от этого никуда не денешься».

Калиновского судили за совершённые им преступления против государства и кровавый террор против крестьян и православного духовенства в Северо-Западном крае Российской империи (включавшем территории нынешних Белоруссии и Литвы). По приговору трибунала он был повешен в Вильно. Недавно белорусские националисты заявили о необходимости перезахоронения останков польского мятежника в Белоруссии.

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