Загреб, , 19:56 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, находясь в хорватском городе Вуковар по случаю Дня поминовения жертв, павших при взятии этого города Югославской народной армией в 1991 году, прокомментировал процесс евроинтеграции Сербии и отметил, что это весьма долгий процесс, пишет хорватский новостной портал Index. hr 18 ноября.

Отвечая на вопрос, будет ли Хорватия блокировать вступление Сербии в ЕС, если не будет решена проблема пропавших без вести граждан Хорватии во время боевых действий в 1990-ых, Андрей Пленкович заявил, что эта проблема решается уже «на протяжении многих лет».

«Необходимо наличие политической воли, и чтобы были представлены все данные, которыми располагает Белград, по данному вопросу. А что касается вступления Сербии в ЕС, то это долгий процесс», — заявил премьер-министр Хорватии.

С 1 января 2020 года Хорватия будет председательствовать в Европейском союзе.