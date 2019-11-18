Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM В столице Среднего Урала объявили о создании общественного движения «Живые улицы». Об этом заявил урбанист Владимир Злоказов у себя в Facebook.

По словам Злоказова, объединение будет продвигать идеи по инфраструктуре, модернизации системы общественного транспорта и благоустройства города. В движении надеются, что активистам будет удаваться влиять на проекты мэрии.

«Чтобы что-то работало, нужно, чтобы была общественная сила, которая может их продвигать», — считает урбанист.

Структура будет взаимодействовать c чиновниками, депутатами и общественниками Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Злоказов работал в рамках фонда «Город.PRO» над новой схемой движения общественного транспорта, которая должна была лечь в основу траспортной реформы. Однако после протестов реформу отложили, а новая команда мэрии отказалась от предыдущего варианта изменений и даже подвергла его критике.

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