Душанбе, , 19:15 — REGNUM Совместному таджикско-белорусскому предприятию по сборке тракторов ЗАО «Агротехсервис» предоставлены льготы. Соответствующие поправки в закон «О Госбюджете РТ на 2019 год», принятые ранее, одобрил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщают сегодня, 18 ноября, таджикистанские СМИ, речь идёт об освобождении предприятия от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе запчастей, необходимых для сборки техники, а также при перемещении готовой продукции.

Напомним, упомянутое совместное предприятие находится в городе Гиссар. Торжественный запуск состоялся в мае 2018 года в присутствии обоих президентов. Известно, что за 9 месяцев 2019 года на предприятии было собрано 160 единиц сельскохозяйственной техники белорусского производства.