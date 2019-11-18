Сринагар, Индия, , 19:53 — REGNUM Новый вице-губернатор союзной территории Джамму и Кашмир Гириш Чандра Мурму пообещал в скором времени провести инвестиционный саммит, отложенный по причине опасной обстановки в регионе. Об этом 18 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе пресс-конференции Гириш Чандра Мурму пообещал, что инвестиционный саммит будет проведён в Джамму и Кашмире «так скоро, как это будет возможно». По словам вице-губернатора Джамму и Кашмира, данный саммит позволит создать от 30 до 40 тысяч новых рабочих мест для молодёжи. «Для скорейшей нормализации ситуации и проведения инвестиционного саммита нам потребуется помощь полиции и местного населения», — заключил он.

Напомним, что инвестиционный форум был изначально запланирован на 12−14 октября 2019 года. Впоследствии он был перенесён на 2020 год. 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для стабилизации ситуации на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства ввело повышенные меры безопасности в регионе.