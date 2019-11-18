Тбилиси, , 19:07 — REGNUM Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе на заседании бюро 18 ноября заявил, что необходимо стабилизировать ситуацию и вернуть дебаты с улиц в зал заседаний. Также Талаквадзе призвал включиться в разработку поправок в Избирательный кодекс согласно рекомендациям ОБСЕ, чтобы принять их до конца года. Об этом сообщает Sputnik.

Председатель принес в заседание цепь и замок, которые полиция сорвала с ворот у здания парламента во время разгона акции протеста.

«Я хочу передать их оппозиции на память — символически они олицетворяют их подход к гражданам, государственности и ценностям. Пусть они всегда помнят, что они никогда не смогут закрыть на замок права граждан, государственность и госинституты, в частности, парламент Грузии», — заявил Талаквадзе, бросив замок на стол.

Представители правящей партии встретили это предложение аплодисментами. Депутаты от оппозиции в заседании не присутствуют.

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