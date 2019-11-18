Белград, , 19:07 — REGNUM Сербия должна ускорить реформы в области независимости и подотчетности правосудия, свободы слова, предотвращения коррупции и борьбы с организованной преступностью, сообщает Европейская комиссия в последнем докладе о состоянии верховенства права в Сербии, пишет сербское новостное агенство RTS 18 ноября.

«В некоторых областях Сербия добилась прогресса при проведении законодательных и институциональных реформ, в то время как в других она сильно запаздывает. Есть области, в которых результаты начинают понемногу проявляться, в то время как в других не наблюдается ощутимых результатов», — даёт оценку Европейская комиссия в отчете, направленном ранее странам-членам ЕС.

Европейская комиссия дважды в год сообщает о прогрессе по 23 и 24 главам, и эти отчеты играют решающую роль в решениях об открытии новых глав переговоров.