Тбилиси, , 19:02 — REGNUM Полиция при проведении операции по расчистке проспекта Руставели действовала в рамках закона, считает председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Об этом он заявил на заседании бюро парламента, которое состоялось после разгона акции протеста и снятия пикетов и замков с входов в законодательный орган.

Талаквадзе принес на заседание цепь и замок, снятые с одной из дверей парламента, и заявил, что эти предметы очень символичны и олицетворяют ту оппозицию, которая навесила их на здание парламента.

«Это люди, которые в свое время навесили замок на права человека, на СМИ, на частную собситвенность, на институты и идею свободы. И все это с помощью контролируемых ими СМИ переводили и преподносили как выражение свободы и демократии. Сегодня они пытались сделать то же самое и навесить замок на парламент Грузии. Я хочу вернуть им цепь и замок на память, потому что именно эти предметы и выражают их подходы к гражданам и государству», — заявил Талаквадзе.

Для продолжения нормальной политической жизни он предложил лидерам и депутатам оппозиции вернуться в режим парламентской работы и продолжить обсуждение столь актуального для всех вопроса — очередной реформы избирательного законодательства.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Полиция и спецназ применили против митингующих спецсредства и к вечеру 18 ноября расчистили проезжую часть проспекта Руставели и входы в здание парламента. МВД Грузии распространило специальные заявления, в которых объяснило свое решение тем, что организаторы акции нарушили статью 9-ю закона «О собраниях и манифестациях» и блокировали нормальную работу законодательного органа.