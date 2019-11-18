Скопье, , 19:54 — REGNUM 18 ноября лидер самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски заявил, что кандидатуры оппозиционных министров и их заместителей на посты во временном правительстве, которое будет избрано 3 января будущего года, станут известны во второй половине декабря.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Мицкоски пояснил, что в настоящее время основная часть внутрипартийных дискуссий посвящена подготовке к приближающимся досрочным выборам, которые пройдут 12 апреля.

Напомним, решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как Совет Европы отказался назначить дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, что вызвало большое разочарование у населения этих стран.

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