Киев, , 18:59 — REGNUM «Нормандская» встреча, намеченная на 9 декабря, сможет дать ответы на многие вопросы, которые сегодня существуют в украинском обществе, и в частности — по особому статусу Донбасса.

Об этом заявил на брифинге сегодня, 18 ноября, глава украинской Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков заявил, что разработка законопроекта об особом статусе Донбасса будет происходить исключительно после «нормандской» встречи».

«Президент такое говорил, и я надеюсь, что министерство иностранных дел разделяет позицию президента, так же, как разделяет и Верховная рада», — отметил спикер парламента.

Разумков заявил, что нет смысла «укорять» народных депутатов в том, что не сделано чего-то по Донбассу.

«Я думаю, мягко говоря, не соответствует тем реалиям, в которых сегодня находится государство. Работать надо так, чтобы получать результат, а не работать ради работы», — отметил он.

Любопытно, что ранее сегодня было обнародовано интервью министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в «РБК-Украина» отметил, что в Раде инициатив по созданию группы, которая взяла бы на себя инициативу по разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса.