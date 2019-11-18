Москва, , 18:59 — REGNUM Возвращение Донбасса означало бы для Украины неподъёмное бремя социальных расходов, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 18 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Безусловно, для того чтобы вернуть Донбасс, то бремя социальных нагрузок, которые придётся Украине взять на себя, будет просто неподъёмным, — сказал Клинцевич. — И решить эту проблему будет невозможно. Денег на это извне никто не даст. Даже при участии Франции и Германии».

Кроме того, сенатор отметил, что если говорить о США, то в настоящее время главе Белого дома, безусловно «не до Украины. И это видно по всему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Москва призывает Киев не надеяться на пересмотр минских соглашений. Такую рекомендацию он дал Украине на фоне подготовки саммита «нормандской четвёрки», который запланирован на 9 декабря.

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