Мумбаи, Индия, , 19:01 — REGNUM Ультраправая индусская партия «Шив сена» выступила с критикой правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», индусские националисты обвинили БДП в том, что правящая партия выделяет на помощь крестьянам Махараштры копейки.

В своей статье в партийной газете «Самна» главный редактор издания Уддхав Тхакерай заявил, что крестьяне Махараштры «разочарованы ничтожными копейками», выделенными на финансовую помощь местным фермерский хозяйствам. По словам лидера ультраправой партии, крестьяне штата ожидали значительной финансовой компенсации, выделить которую должно было руководство штата во главе с губернатором Бхагатом Сингхом Кошияри.

Ранее, 17 ноября, власти Махараштры объявили о предоставлении компенсаций фермерам штата за обильные осадки. Размер финансовой помощи составит 8 000 рупий (примерно 111 долларов) за гектар для сезонных культур, а также 12 000 (примерно 1 669 долларов) для многолетних насаждений.