Тбилиси, , 18:54 — REGNUM 18 ноября вечером в здании парламента началось заседание бюро. Журналистов в здание парламента не пустили, на официальном сайте законодательного органа идет интернет-трансляция.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» пообещали выступить перед прессой после бюро, уже в офисе партии.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.

Полиция и спецназ применили против митингующих спецсредства и к вечеру 18 ноября расчистили проезжую часть проспекта Руставели и входы в здание парламента. МВД Грузии распространило специальные заявления, в которых объяснило своё решение тем, что организаторы акции нарушили статью 9-ю закона «О собраниях и манифестациях» и блокировали нормальную работу законодательного органа.

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