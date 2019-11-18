Рим, , 18:49 — REGNUM Депутаты от входящей в правящую коалицию партии «Живая Италия» Маттео Ренци внесли в парламент поправку к бюджету, предполагающую отказ от снижения пенсионного возраста, передает Mediaset в понедельник, 18 ноября.

Пенсионный возраст в Италии был снижен в 2018 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини: с этого момента на пенсию можно выйти не с 67 лет, а с 62 при условии наличия 38 лет трудового стажа (сумма возраста и стажа должна быть не меньше ста).

Оппоненты этой пенсионной реформы ранее отмечали, что властям Италии нужно направлять средства на поддержку молодёжи, а не тратить их на снижение пенсионного возраста.

Руководители правительства Италии при этом отрицают намерение вновь повысить пенсионный возраст.