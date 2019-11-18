Киев, , 18:47 — REGNUM Украина выходит из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями СНГ. Соответствующий указ подписал 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

«Согласно статье 106 Конституции Украины постановляю выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчётов между хозяйственными организациями стран — участниц Содружества Независимых Государств, принятого в Ташкенте 15 мая 1992 года», — приводит текст документа пресс-служба президента.

Напомним, что Украина вышла уже из целого ряда соглашений в рамках СНГ, в том числе о межгосударственном обмене экономической информацией, о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности, соглашения по стандартизации вооружения и военной техники и других.

Параллельно с этим МИД Украины также проводит масштабную работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией». Соответствующее поручение было дано предыдущим президентом страны Петром Порошенко.

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