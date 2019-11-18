Тирана, , 18:47 — REGNUM 18 ноября бывший президент Албании Альфред Моисиу дал обширное интервью косовскому новостному агентству KosovaPress, в котором подробно прокомментировал развитие отношений между Приштиной и Белградом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Моисиу назвал верным решение премьер-министра Косово Рамуша Харадиная о введении пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и назвал «международно опасной» идею о коррекции границ между Косово и Сербией.

Албанский политик подчеркнул, что новому правительству Косово необходимо проявить дальновидность при решении проблемы отношений с Сербией и найти способ заключить соглашение с соседним государством, поскольку решение проблемы такой важности нельзя откладывать постоянно.

«Я часто повторяю, друга и приятеля ты должен выбирать, но соседа тебе дает Бог, поэтому нужно найти способ наладить отношения», — заявил албанский политик и добавил, что не понимает заявления сербских политиков о том, что «Косово — это сердце Сербии», поскольку все они прекрасно знают о том, как обстоят дела в крае.

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