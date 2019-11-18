Тбилиси, , 18:38 — REGNUM В результате проведённой полицейскими силами МВД Грузии операции у здания парламента Грузии были задержаны 18 человек, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно распространенной МВД информации, мероприятие на проспекте Руставели проводилось с целью очистки законодательного органа от искусственных барьеров, и в настоящее время все входы в парламент открыты и законодатели смогли беспрепятственно продолжить работу. В частности, депутаты зашли в парламент, где, по предварительной информации, проходит заседание бюро парламента.

«Сегодня, в ходе акции у здания парламента, за нарушения, предусмотренные Кодексом административных правонарушений Грузии, были задержаны 18 человек. Эти лица задержаны по статьям 173 (неподчинение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) Кодекса административных правонарушений», — пояснили в МВД Грузии.

Вместе с разблокированием входов в парламент полиция убрала баррикады с проспекта Руставели и открыла движение транспорта. Полиция призывает всех граждан подчиняться требованиям закона.

Между тем акция на проспекте Руставели возобновилась. Лидеров оппозиции, членов «Национального движения» и ассоциированных с ними партий у трибун не видно. Там выступают в основном гражданские активисты и представители движения «Сирцхвилия», которые после 20 июня в течение нескольких месяцев протестовали против визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

«Бидзина Иванишвили, сколько раз ты будешь нас разгонять, столько раз мы будем опять собираться. Призываю всех: выходите, выходите на улицы. Нам никто ничем помешать не сможет», — заявил один из ведущих акцию протеста.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе, по действующей Конституции, должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.

Полиция и спецназ применили против митингующих спецсредства и к вечеру 18 ноября расчистили проезжую часть проспекта Руставели и входы в здание парламента. МВД Грузии распространило специальные заявления, в которых объяснило свое решение тем, что организаторы акции нарушили статью 9-ю закона «О собраниях и манифестациях» и блокировали нормальную работу законодательного органа.