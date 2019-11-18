Скопье, , 19:59 — REGNUM 18 и 19 ноября в Скопье в рамках председательства Финляндии в Совете ЕС проходит министерский форум ЕС-Западные Балканы по вопросам внутренних дел и правосудия.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в работе форума принимает участие министр юстиции Косово Абелярд Тахири.

18 ноября косовский министр рассказал участникам форума об успехах Косово в проведении реформы судебной системы. По словам Тахири, особое внимание в процессе реформы уделяется модернизации гражданского и уголовного кодексов, а также усилению прокуратуры и суда в крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония: решение ЕС не остановит реформу судебной системы