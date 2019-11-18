Киев, , 18:33 — REGNUM Партия «Народный фронт», формальными лидерами которой являются экс-премьер Украины Арсений Яценюк и экс-глава Совнацбеза Александр Турчинов расценивает объявление подозрение лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко как попытку показательного политического преследования и готова защищать политика.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном вечером 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии Яценюка считают, что Ляшко пострадал из-за того, что публично выступил против импорта российской электроэнергии, который «ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвату ее Россией».

«Мы уверены, толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию», — отметили в «НФ».

"Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это бремя в ущерб национальным интересам Украины. Актив «Народного фронта» заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога», — говорится в заявлении партии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко задраку с народным депутатом Рады, главой энергетического комитета парламента Андреем Герусом. Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей. Украинские СМИ отмечают, что в итоге «радикал» может получить от 4-х до 7-ми лет заключения за нападение на действующего депутата.

«Ляшко, который борется против российской агрессии, нужно держать под стражей. Это ходатайство прокуратуры. Все, кто работает против российской агрессии, должны сидеть в тюрьме — это их (нынешней власти) политика», — заявил в комментарии сам Ляшко.