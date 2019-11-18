Киев, , 18:33 — REGNUM Власти Украины намерены продолжить судиться с Российской Федерацией в рамках Международного трибунала Организации Объединенных Наций по морскому праву даже после получения кораблей украинских ВМС, которые были арестованы Россией при попытке прорыва через Керченский пролив. Об этом сегодня, 18 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, сегодня российские спецслужбы передали украинской стороне два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Эти корабли были задержаны российскими пограничниками при попытке прорыва российского Керченского пролива. Также были задержаны 24 украинских моряка и сотрудника СБУ, находившиеся на этом корабле.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что передача кораблей Украине никак не связана с международным трибуналом.

Зеркаль пишет, что команда украинского МИДа направилась в Гаагу, чтобы уже 21 ноября принять участие в первых слушаниях по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву».