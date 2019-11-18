Москва, , 18:29 — REGNUM О том, что условия для саммита «нормандской четвёрки» «созрели» сообщил журналистам 18 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров «Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия созрели».

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не выдвигала каких-либо «искусственных требований» к этим переговорам.

Лавров отметил, что Москва ждёт от остальных участников встречи уважения к своим собственным решениям, принимавшимся в 2015 году и годом позже. Тогда в вопросах политического процесса и в вопросах безопасности «на земле» эти решения саботировались режимом главы Украины, которым тогда был Пётр Порошенко.

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Напомним, саммит «нормандской четвёрки» состоится в Париже 9 декабря. Все участники встречи подтвердили готовность к переговорам.

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