Москва, 18 ноября 2019, 18:29 — REGNUM О том, что условия для саммита «нормандской четвёрки» «созрели» сообщил журналистам 18 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не выдвигала каких-либо «искусственных требований» к этим переговорам.
Лавров отметил, что Москва ждёт от остальных участников встречи уважения к своим собственным решениям, принимавшимся в 2015 году и годом позже. Тогда в вопросах политического процесса и в вопросах безопасности «на земле» эти решения саботировались режимом главы Украины, которым тогда был Пётр Порошенко.
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Напомним, саммит «нормандской четвёрки» состоится в Париже 9 декабря. Все участники встречи подтвердили готовность к переговорам.
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