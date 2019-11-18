Тбилиси, , 18:27 — REGNUM Полиция Грузии восстановила автомобильное движение на проспекте Шота Руставели в Тбилиси. Одновременно несколько сотен протестующих продолжают митинг на площади перед парламентом Грузии, несмотря на призывы правоохранителей покинуть территорию. Об этом 18 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

Напомним, проезжую часть проспекта освободили от протестующих с помощью водометов. После на месте были мобилизованы сотрудники и спецтехника городской службы уборки. Они снесли палаточный лагерь, разбитый перед зданием законодательного органа 14 ноября.

По предварительной информации, при разгоне акции в административном порядке задержаны были до десяти человек. Среди них лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, член тбилисского муниципального собрания (сакребуло) от «Единого национального движения» Ираклий Надирадзе, адвокат Бека Басилая, а также члены гражданского движения «Стыдно» — Зука Бердзенишвили, Зураб Макарашвили, Гига Макарашвили.

Как сообщалось ранее, вечером 17 ноября протестующие в Тбилиси устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе. По примерным подсчетам в акциях протеста приняли участие около семи тысяч человек.

Утром 18 ноября участники акции не впустили в парламент троих депутатов большинства, которые предприняли попытку попасть в здание. МВД Грузии направило на разгон акции протеста спецназ. После применения водомета и слезоточивого газа был снят пикет здания парламента.

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