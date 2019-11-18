Москва, , 18:27 — REGNUM Москва призывает Киев не надеяться на пересмотр минских соглашений, заявил 18 ноября полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Такую рекомендацию он дал Украине на фоне подготовки саммита «нормандской четверки», который запланирован на 9 декабря.

В частности, Борис Грызлов отметил провокационные заявления украинской стороны о депортации жителей Донбасса, поражении их в правах и прочих сценариях. Полпред России подчеркнул, что «подобная позиция не соответствует содержанию минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса».

«Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков. Напомню, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН. Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке», — сказал Борис Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве регулярно звучат заявления о планах использовать саммит «нормандской четверки» для переформатирования Минских соглашений, реализацию которых Украина саботирует под различными предлогами.

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