Скопье, , 18:43 — REGNUM 18 ноября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев провел встречу с делегацией Финляндии, возглавляемой министром внутренних дел этой страны Марией Охисало.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Охисало прибыла в Скопье ради участия в министерском форуме ЕС — Западные Балканы, который будет проходить 18 и 19 ноября в рамках председательства Финляндии в Совете Европы.

Премьер-министр Северной Македонии поблагодарил финского политика за поддержку Македонии в её устремлении в ЕС.

Политики обсудили предложенный Францией проект изменения процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, меры по разрешению мигрантского кризиса (Северная Македония является одним из транзитных пунктов на пути мигрантов из Ближнего Востока в Западную Европу) и борьбе с торговлей людьми и организованной преступностью.

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