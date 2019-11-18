Москва, , 18:19 — REGNUM Замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после того, как ему было запрещено давать комментарии от имени ведомства. Об этом 18 ноября сообщает Daily Storm.

Источники издания при этом отмечают, что Максименко подал рапорт об увольнении в связи с приходом нового директора службы Александра Калашникова. Пресс-служба ФСИН пока официально не подтверждала данную информацию.

Напомним, что на минувшей неделе Максименко сообщил журналистам, что во ФСИН «меняется формат работы» и он больше не будет давать комментариев лично. По всем интересующим вопросам он рекомендовал обращаться письменно в пресс-службу.

Со своей стороны, Максименко высказал мнение, что изменение формата, «по большому счёту, к лучшему», так как последнее время ему «со стыда хочется под землю провалиться», а «бумага всё стерпит».

«Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключённого, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать?» — отметил чиновник.

Максименко работает во ФСИН с 2012 года. В апреле 2016 года указом президента России был назначен заместителем директора ведомства. С декабря 2017 года имеет звание генерал-лейтенанта внутренней службы.