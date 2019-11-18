Москва, , 18:15 — REGNUM Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов предостерёг от попыток пересмотра Минских договорённостей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

«Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке», — заявил Грызлов.

Политик крайне негативно отреагировал на появление в публичном поле информации о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей.

Официально МИД Украины заверил, что на сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся, однако корректировка возможна.

Заявление сделано накануне ожидаемой встречи президента республики Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина на переговорах в «нормандском формате».

В Кремле подтвердили информацию о подготовке саммита «нормандской четверки». Лидеры России, Франции, Германии и Украины должны встретиться в Париже 9 декабря.

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