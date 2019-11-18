Пекин, , 18:06 — REGNUM В Китае в досрочном порядке выделяется часть средств, запланированных центральным бюджетом на борьбу с бедностью в 2020 году, сообщает 18 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию от министерства финансов КНР.

Бюджетные средства выделены 28 провинциям, автономным районам и городам центрального подчинения в размере почти 114 млрд юаней (около 16 млрд долларов). По масштабам текущего 2019 года сумма составляет 90% от всех расходов в этих целях.

Примерно 15 млрд юаней пойдут на опережающее развитие наиболее бедных районов, в том числе некоторых регионов провинций Сычуань, Юннань и Ганьсу, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Минфин также потребовал передать полномочия по распределению средств уездным властям, а также не допустить их использования на цели, не имеющие отношения к борьбе с бедностью.

Напомним, что в КНР поставлена задача ликвидации бедности к 2020 году, и по мере приближения этого срока, приуроченного к отмечаемому в 2021 году столетию КПК, внимание акцентируется на помощи самым бедным, отдаленным, преимущественно сельским регионам с неблагоприятными погодно-климатическими условиями и отсталой инфраструктурой.