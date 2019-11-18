Тегеран, , 18:06 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Ирана предотвратили попытку убийства Насери Язди — представителя верховного лидера Ирана Али Хаменеи в провинции Йезд, сообщает 18 ноября агентство ISNA.

Несколько человек с холодным оружием в ночь на 18 ноября попытались ворваться в дом Насери Язди.

Иранские силовики успели вовремя прибыть на место событий и арестовали четверых участников нападения. Ещё несколько злоумышленников успели скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в некоторых местах в беспорядки. Сообщалось о гибели нескольких сотрудников правоохранительных органов, задержаны около тысячи участников беспорядков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране арестованы более тысячи участников беспорядков