Тбилиси, , 17:56 — REGNUM После подразделений полиции и спецназа, которые оттеснили митингующих с проезжей части проспекта Руставели, на территории у здания парламента Грузии появились машины службы очистки мэрии Тбилиси и дворники.

Они начали уборку облитого водой из водометов проспекта от палаток, мусора и мешков с песком. Эти мешки митингующие подготовили для проведения долгосрочных акций и баррикадирования здания законодательного органа.

Уборка территории идет полным ходом, а на трибунах, устроенных митингующими на лестницах у здания парламента, остаются несколько активистов оппозиции, которые обвиняют власти в выполнении заказов «ставленника Путина — Бидзины Иванишвили» и заявляют, что обязательно продолжат протест после того, как сегодняшняя операция МВД закончится.

Звучат обвинения в адрес России и ее президента, угрозы свергнуть исполнителя заказов Путина Бидзину Иванишвили.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.