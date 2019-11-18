Москва, , 18:00 — REGNUM Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов призвал украинскую сторону воздержаться от заявлений относительно депортации жителей Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

В публичном поле появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей.

«Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию Минских договорённостей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса», — завил Грызлов.

Он призвал киевскую сторону «воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер».

«Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков», — заявил политик.

Он напомнил, что Минские договорённости закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН, и не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке.

В соцсетях появилось письмо секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, премьер-министра страны Алексея Гончарука и главы офиса президента страны, в котором предлагается депортировать большинство жителей Донбасса. Несомненно, любые подобные информационные провокации направлены на срыв мирных переговоров и пытаются вставлять палки в колёса на пути реализации Минских соглашений, заявил ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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