Вена, 18 ноября 2019, 17:56 — REGNUM Запасы тяжелой воды Ирана превысили объем в 130 тонн, максимально допустимый в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в опубликованном 18 ноября отчёте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передаёт агентство Reuters.
Неделей ранее в МАГАТЭ заявляли об обнаружении частиц необогащённого урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором не было заявлено в организацию.
Напомним, что в начале ноября иранские власти объявили о возобновлении работы завода по обогащению урана Фордо в рамках поэтапного отказа от своих международных обязательств по ядерной сделке из-за одностороннего выхода из неё США.