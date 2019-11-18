Могадишо, , 18:15 — REGNUM Сомалийский штат Джуббаленд направил письмо в ООН в знак протеста против предполагаемых тайных операций эфиопских военных на его территории. Письмо адресовано специальному представителю ООН в Сомали, генеральному секретарю ООН, а также продублировано в АМИСОМ, ИГАД, властям США, Великобритании, Швеции, Норвегии, Италии и правительству Турции. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

В заявлении, подписанном главой администрации штата Хирси Джамой Ганни, власти Джуббаленда обвинили эфиопские силы во главе с заместителем главы вооруженных сил Сомали в похищении и задержании окружных комиссаров из Южного Гедо, заместителя комиссара Независимой комиссии по границам и выборам Джуббаленда и старшего советник сил безопасности штата. Мотив похищения, по мнению властей, заключался в том, чтобы заставить похищенных отказаться от принципа территориальной целостности штата.

«Негативное воздействие на безопасность сразу же становится очевидным в результате этого вопиющего игнорирования территориальной целостности Сомали эфиопскими вооруженными силами, не являющимися миротворцами АМИСОМ, что является нарушением Временной конституции Сомали его федеральным правительством», — говорится в заявлении.

«Это выходит за рамки норм международного права и мандата стран, предоставляющих войска АМИСОМ, для содействия незаконным переговорам между назначенными окружными комиссарами при действующем правительстве штата и старшими должностными лицами разведки для реализации ими «угодной властям» политической деятельности».

Ганни заявил, что федеральное правительство Сомали хочет забрать себе командование и контроль над силами Джуббаленда, объявить, что регион Гедо вышел из состава штата, отказаться от переизбрания главы региона Мадобе и провести новые выборы. Он добавил, что режим президента Фармаджо полон решимости дестабилизировать Джуббаленд, организовав сфальсифицированные выборы в 2021 году, но предупредил, что такой шаг приведет к массовому кровопролитию и появлению на авансцене боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).