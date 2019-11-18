Вильнюс, , 17:54 — REGNUM Министерство финансов Литвы представило в правительство доклад об использовании дотаций ЕС в транспортном и энергетическом секторах за 2019 года, согласно которому, власти страны на различные проекты не распределили и половины запланированных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября.

Согласно докладу, министерство транспорта освоило только 41% запланированных средств, а минэнерго и вовсе — только 26%. Не использованные средства Литва рискует потерять, поэтому литовский минфин призвал за остаток 2019 года срочно подписать договора по реализации неизрасходованных средств. Для транспортного сектора это покупка «экологических» автобусов и прокладка велодорожек с новыми путями для пешеходов, для минэнерго — это проект строительства Вильнюсской когенерационной станции.

При этом, согласно отчёту, другие министерства также опаздывают с освоением помощи ЕС. Так, например, министерства по соцзащите и труду Литвы и минзащиты окружающей среды освоили только по 59% запланированной помощи ЕС. Это самая лучшая позиция среди всех литовских ведомств исполнительной власти. МВД — 30%, минкультуры — 32%.

В финансовый период 2014—2020 Литве запланирована помощь суммарно в 6,7 млрд евро. Отчёт минфина и как потратить деньги за оставшиеся менее полтора месяца правительство намерено обсудить на своём заседании 20 ноября.