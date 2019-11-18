Тбилиси, , 17:53 — REGNUM Вслед за водометами полиция и спецназ для разгона акции у здания парламента Грузии применили слезоточивый газ. Проспект Руставели окутан белым дымом, спецназ продолжает выпускать газ в направлении митингующих. Лидеры оппозиции стоят на возвышении, в отдалении от клубов слезоточивого газа, и призывают своих сторонников не расходиться

Звучат призывы — стоять до конца, не бояться, отойти на тротуары, но не уходить. Лидеры оппозиции обращаются к спецназовцам с вопросами: «Чей приказ выполняете, Путина?»

«Правда на нашей стороне. Мы никуда не уйдем. Разгонят и опять вернемся и продолжим протест», — заявил бывший соратник экс-президента Саакашвили, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

«Иванишвили узаконил в Грузии правление путинского типа. Это путинская власть, это путинский стиль правления», — заявил журналистам еще один бывший соратник Саакашвили, ныне один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова.

На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.