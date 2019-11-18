Тбилиси, , 17:52 — REGNUM Грузинские НПО откликнулись на события у здания парламента Грузии специальными однотонными по форме и содержанию заявлениями, в которых, с одной стороны, констатируют «радикальность» действий митингующих, а с другой стороны, призывают правительство не применять силу и действовать в рамках закона.

«Поскольку действия участников протеста ненасильственные и выражаются в форме пассивного противодействия, мы считаем, что правительство должно учесть этот контекст и не должно ограничивать эту форму протеста граждан», — заявили в «Ассоциации молодых юристов Грузии».

Эта и другие грузинские НПО призывают правящую партию осознать свою роль в протекающих в стране протестах, взять на себя ответственность за происходящие события и не применяя силу урегулировать создавшуюся острую ситуацию.

Между тем полиция и спецназ уже начали разгон акции. В ход пущены водометы, звучат предупреждения и призывы к прекращению блокирования парламента. Митингующие пока не расходятся.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова.

На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.