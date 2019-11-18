Скопье, , 18:14 — REGNUM 18 ноября министр правосудия Северной Македонии Рената Дескоска провела встречу с чешским евродепутатом из комитета по равенству, правам потребителя и гендерному равенству Верой Джоровой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafio Maqedoni, политики обсудили судебную реформу в стране.

Дескоска выразила свои сожаление в связи с отменой начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, произошедшей несмотря на выполнение страной всех требований ЕС, но подчеркнула, что данное решение не остановит процесс реформ, проводимых в интересах граждан и выразила надежду на скорое изменение решения ЕС.

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