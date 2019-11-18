Тбилиси, , 17:49 — REGNUM Участникам акции у здания парламента Грузии был дан разумный срок на освобождение территории от искусственно созданных барьеров и открытие входов в законодательный орган. Об этом заявил руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

По его словам, уже второй день участники акции блокируют все входы в парламент, а лидеры оппозиции открыто призывают митингующих к препятствованию работе законодательного органа.

«Свобода выражения и собраний уже вышла за установленные законом рамки, в частности, была нарушена статья 9 закона «О собраниях и манифестациях», которая запрещает блокирование входов законодательного органа», — отмечено в заявлении МВД.

По истечении данного участникам акции срока полиция начнет применение мер по открытию проезжей части и освобождению входов в парламент, заявили представители МВД.

Подразделения полиции и спецназа уже подошли вплотную к зданию парламента и начали разгон митинга с применением водометов. Активисты оппозиции пока остаются на местах и под струей воды из водомета лишь укрываются покрывалами и куртками. Расходиться они не намерены.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.