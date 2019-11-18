Тбилиси, , 17:48 — REGNUM Силы полиции и спецназа, которые были мобилизованы на улице Читадзе и площади Республики, уже двинулись к проспекту Руставели, где проходит акция протеста оппозиции.

Лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии» пока еще находятся рядом с митингующими, призывают их стоять до конца и не расходиться. Как заявляют политики, даже после разгона акции они опять вернутся сюда и опять повесят замки на все входы в законодательный орган.

До начала разгона акции МВД Грузии обратилось к митингующим и призвало их прекратить блокирование парламента. На выполнение требования оппозиции был дан срок — 30 минут. По истечении срока подразделения полиции и спецназа направились в сторону проспекта Руставели.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.