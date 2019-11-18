Дамаск, , 17:47 — REGNUM На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы. Видеоролики с возгоранием броневика «Тайфун» публикуются в соцсетях 18 ноября.

Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы Msb.gov.tr

Ранее для таких провокаций использовались камни, а также отмечались попытки повредить внешнее оборудование кувалдами и другими тяжёлыми предметами.

https://twitter.com/Torlakon/status/1196382500534259712

На сей раз местные жители применили не только камни, но и бутылки с горючей смесью. В частности, одна из таких бутылок попала в борт броневика «Тайфун», российской военной полиции. Горючая смесь выгорела на наружной стороне бронемашины, не причинив вреда. Российские военнослужащие не стали отвечать на провокацию и продолжили патрулирование.

Стоит отметить, что к таким провокациям привлекается в основном молодёжь, среди которой много девушек и детей. При этом весь процесс снимается заранее установленными видеокамерами.

Как сообщало, совместное российско-турецкое патрулирование согласовано совместным меморандумом, благодаря которому на северо-востоке Сирии была остановлена турецкая военная операция «Источник мира».

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