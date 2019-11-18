Сеул, , 17:44 — REGNUM Продолжаются проблемы в японско-южнокорейских отношениях, связанные с расхождением позиций двух стран по северокорейскому вопросу, сообщает 18 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную южнокорейским информационным агентством Realmeter.

Социологическое исследование, проведенное этим агентством по вопросу о выходе Сеула из договора с Японией о военной разведке — Соглашения по всеобъемлющей безопасности военной информации (GSOMTA), показало, что за это выступают более 55% граждан Южной Кореи, что более, чем на 7% превышает показатель предыдущего опроса, проведенного в начале ноября.

На 4,5% — с почти 38% до 33% уменьшилось количество сторонников этого соглашения.

Динамика и скорость её нарастания свидетельствует о серьезном росте в южнокорейском обществе антияпонских настроений на фоне усилий Токио помешать ракетно-ядерной программе КНДР, ради чего соглашение и заключалось.

Напомним, что прекращение действия GSOMTA намечено на 23 ноября, а сам договор был подписан в ноябре 2016 года.